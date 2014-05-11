Тымчук рассказал о серьезных успехах АТО на востоке Украины

В воскресенье, 11 мая, украинские силовики добились серьезных успехов в ходе антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом в своем Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", сегодняшний этап проведения антитеррористической операции принес ряд серьезных тактических успехов", - отметил он.

"Кроме ликвидации 9 блокпостов террористов в районе Славянска, Краматорска и Красного Лимана, силовики оптимизировали схему размещения своих блокпостов с тем, чтобы предотвратить перемещение групп боевиков по региону. Близ Красного Лимана уничтожена база террористов. Во время нанесения удара по ней основные силы боевиков попросту разбежались", - сообщил Тымчук.

"Силовики свидетельствуют, что в ходе операции демонстрируют высокую эффективность новейшие украинские бронетранспортеры БТР-4Е, ранее переданные силам АТО. Антитеррористическая операция продолжается", - добавил эксперт.

Напомним, ранее о результатах активных действий в рамках АТО, в частности, об уничтожении ряда блокпостов экстремистов, рассказали в МВД Украины.