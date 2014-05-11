В Красноармейске произошла стрельба, есть погибший и раненый – СМИ

В Красноармейске Донецкой области, куда, по информации СМИ, вошли силовики, произошла перестрелка, в результате которой погиб человек, еще один был ранен.

Об этом со ссылкой на местное издание 06239.com.ua сообщает УНИАН.

Перестрелка произошла на площади Шибанкова. К вооруженным людям, которые взяли под охрану горсовет Красноармейска, направлялся автомобиль. Дорогу ему преградили местные протестующие жители. Для обеспечения проезда бойцы открыли огонь.

По предварительной информации, среди местных есть один убитый и один раненый - ему прострелили ногу.

На выложенных в сети видео видно, что несколько людей подошли к вооруженным людям вплотную, после чего силовики начали стрелять в воздух. Один из пикетчиков активно наседал на военного и попытался схватить его за ствол автомата – прозвучал выстрел, нападавший упал с простреленной ногой. Кто в него выстрелил, пока неизвестно.

Вместе с тем, на видео было зафиксировано, что возле раненого на асфальте лежал нож, сообщается на странице Евромайдана в Facebook.

Был ли это нож нападавшего - неизвестно.

Вице-губернатор Днепропетровской области Борис Филатов заявил на своей странице в Facebook, что батальон "Днепр" МВД не причастен к инциденту, как писали СМИ.

"Батальон "Днепр" не был в Красноармейске. Он помогает войскам в установке блок-постов", - написал замглавы ОГА.

Фото: @A3AP Видео: vk.com Дианы Король