Стрельба в Красноармейске: МВД и Филатов заявили, что батальона "Днепр" там не было

МВД и замглавы Днепропетровской ОГА Борис Филатов опровергли участие спецбатальона "Днепр" в перестрелке в Красноармейске Донецкой облаcти, в результате которой погибли, по последним данным, два человека, и еще один был ранен.

"МВД опровергает заявления ряда СМИ о том, что в ходе столкновений в городе Красноармейске Донецкой области принимали участие сотрудники батальона милиции специального назначения "Днепр". Данное специальное подразделение милиции не покидало территорию Днепропетровской области", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"МВД начато расследование сегодняшних событий в городе Красноармейске по статье умышленное убийство. Соответствующая запись внесена в Единый реестр досудебных расследований", - также отметили в Министерстве внутренних дел.

В свою очередь, Филатов написал в Facebook:

"Даже патриотический интернет и масс-медиа полны ахинеи. Такого подразделения как батальон "Днепр" Национальной Гвардии НЕ существует. Есть Национальная Гвардия. Есть батальон "Днепр" МВД. Есть территориальная оборона МО.

Батальон "Днепр" не был в Красноармейске. Он помогает войскам в установке блок-постов. Все.

Выводы делайте сами".

Отметим, что по данным местных СМИ, в результате стрельбы в Красноармейске погибли два человека, один ранен.