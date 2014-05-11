Стрельба в Красноармейске: МВД и Филатов заявили, что батальона "Днепр" там не было

По факту стрельбы открыто дело.
МВД и замглавы Днепропетровской ОГА Борис Филатов опровергли участие спецбатальона "Днепр" в перестрелке в Красноармейске Донецкой облаcти, в результате которой погибли, по последним данным, два человека, и еще один был ранен.
"МВД опровергает заявления ряда СМИ о том, что в ходе столкновений в городе Красноармейске Донецкой области принимали участие сотрудники батальона милиции специального назначения "Днепр". Данное специальное подразделение милиции не покидало территорию Днепропетровской области", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
"МВД начато расследование сегодняшних событий в городе Красноармейске по статье умышленное убийство. Соответствующая запись внесена в Единый реестр досудебных расследований", - также отметили в Министерстве внутренних дел.
В свою очередь, Филатов написал в Facebook:
"Даже патриотический интернет и масс-медиа полны ахинеи. Такого подразделения как батальон "Днепр" Национальной Гвардии НЕ существует. Есть Национальная Гвардия. Есть батальон "Днепр" МВД. Есть территориальная оборона МО.
Батальон "Днепр" не был в Красноармейске. Он помогает войскам в установке блок-постов. Все.
Выводы делайте сами".
Отметим, что по данным местных СМИ, в результате стрельбы в Красноармейске погибли два человека, один ранен.