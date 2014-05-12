Евросоюз уже сегодня может ввести новые санкции против России

Санкции представляют собой финансовые и визовые запреты.
Страны-члены Евросоюза уже сегодня, 12 мая, могут принять решение о новых санкциях против России.
В целом представители стран-членов ЕС согласовали список тех, кого коснутся новые ограничения, пишет Эхо Москвы
В данном случае речь идет о продолжении так называемой "второй волны", то есть санкции представляют собой финансовые и визовые запреты.
Между тем, глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс заявил, что решение с большой долей вероятности будет принято сегодня на встрече глав МИД Европейского союза.
По информации западных СМИ, список пополнится четырнадцатью фамилиями и двумя компаниями, которые базируются в Крыму.
Ранее поступала информация, что перечень будет чуть больше. Кто именно в него попал, станет известно после принятия решения.
Как известно, на прошлой неделе страны ЕС уже приняли предварительное соглашение - европейские меры ударят по российскому бизнесу и политикам. Как сообщили дипломаты, формальную поддержку документ получит на сегодняшнем заседании министров иностранных дел.
Какие именно компании и люди попадут в европейский "черный" список, пока неизвестно.
В списке, который сейчас рассматривают в американском сенате, оказались российские гиганты "Роснефть" и "Газпром".
видео: ТСН