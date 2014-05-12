Главному милиционеру Мариуполя террористы проломили череп и накачали наркотиками

Начальник Мариупольской милиции полковник Валерий Андрощук, который был захвачен террористами и освобожден из плена, сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом на своей страничке в Facebook народный депутат Олег Ляшко.

"Последние новости о начальнике Мариупольской милиции полковнике Валерии Андрощук, которого вчера выкупили из плена террористов.

В 6 утра его санавиацией доставили в Киев в крайне тяжелом состоянии. Нашему Герою террористы проломили череп, сломали 4 ребра, повредили легкие и внутренние органы. Уже провели одну операцию, впереди еще как минимум две.

Ситуация осложняется тем, что бандиты, по свидетельствам врачей, накололи Андрощука наркотиками. При жизни Валерия Николаевича борются лучшие врачи Украины", - пишет нардеп.

Также Ляшко поблагодарил Татьяну Бахтееву и семью донецкого губернатора.

"Большое спасибо Татьяне Бахтеевой, которая, как всегда, помогает всем, чем может. Деньги - 200 тысяч долларов - за выкуп Андрощука донецким сомалийским пиратам заплатил брат донецкого губернатора Сергея Таруты, большая им за это благодарность. Семья нашего Героя тоже вывезена из Мариуполя в безопасное место", - отметил Ляшко.

Напомним, 10 мая стало известно о похищении Андрощука. 11 мая появилась информация о том, что "народный суд" так называемой Луганской народной республики приговорил начальника милиции к смерти, приговор якобы был исполнен.



Однако накануне народный депутат Олег Ляшко заявил, что начальник милиции Мариуполя жив, но находится в тяжелом состоянии.