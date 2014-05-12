В Донецке боевики с Кавказа захватили здание ГСЧС - СМИ

В Донецке боевики кавказской национальности, вооруженные гранатометами, начали штурм ГУ ГСЧС Украины, а после захватили его.

Об этом пишет 62.ua.

Сообщается, что сотрудниц ведомства ликвидировали из здания, а мужчины находятся в помещении.

"Штурм идет с использованием гранатометов", - добавляет издание.

Позже стало известно, что в помещение ГУ ГСЧС в Донецкой области зашли вооруженные люди, которые заявили, что они "не будут препятствовать работе службы, но будут охранять здание".

В данный момент они находятся на территории ГСЧС Украины в Донецкой области. Сотрудники продолжают службу в обычном режиме.

Кроме вышесказанного напомним, в субботу, 10 мая, в Донецке боевики ограбили музей освобождения Донбасса, который расположен у монумента "Твоим освободителям, Донбасс".

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