Диверсант "Стрелок" объявил себя главнокомандующим и обратился к России за военной помощью

Российский диверсант Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" провозгласил себя "верховным главнокомандующим" и издал первый указ, в котором пригрозил уничтожать Нацгвардию и "Правый сектор", а также попросил Россию о военной помощи.

Его "указ" распространяют в виде листовок в Славянске и Краматорске, сообщают "Новости Донбасса".

"Стрелок" заявил, что в связи с провозглашением "независимости" т.наз. "Донецкой народной республики" и с целью защиты ее населения от некой внешней агрессии решил переподчинить себе все постоянно дислоцированные на территории "республики" воинские формирования, органы безопасности, милиции, таможни, пограничной службы, прокуратуры, а также иные военизированные структуры. "Командирам отныне выполнять только мои приказы и распоряжения", - говорится в указе самозванца.

"Главнокомандующий" объявил на территории т.наз ДНР "режим контртеррористической операции". В ее рамках все силовики - Нацгвардия, "Правый сектор", "батальон Ляшко" и др. - подлежат задержанию, а в случае вооруженного сопротивления – уничтожаются на месте.

Диверсант потребовал от правоохранительных органов "республики" обеспечить уголовное преследованию более чем десятка украинских и американских политиков, в том числе Юлии Тимошенко, спикера Александра Турчинова, главы СБУ Валентина Наливайченко, секретаря СНБО Андрея Парубия, министра внутренних дел Арсена Авакова и даже представителя госдепа США Виктории Нуланд.

"Стрелок" заявил, что все солдаты и офицеры ВСУ, Внутренних войск, СБУ, МВД и других военизированных структур Украины считаются незаконно находящимися на территории ДНР, поэтому в течение 48 часов они обязаны присягнуть на верность "республике" либо покинуть ее территорию.

А всем перешедшим под командование властей ДНР гарантируется сохранение воинских и специальных званий, денежного довольствия и социальных гарантий (при условии непричастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений).

Террорист говорит, что принимая во внимание чрезвычайный характер ситуации в стране, "геноцид" донецкого населения и угрозу интервенции со стороны НАТО, обратился к Российской Федерации с просьбой об оказании ДНР военной помощи.

Ранее "Главред" сообщал, что Сергей Здрилюк, называющий себя правой рукой "Стрелка", устроил переворот и отстранил от руководства лидеров т.наз. ДНР.