У Ахметова не признают сепаратистский "референдум": он вне правового поля

В Группе компаний Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Рината Ахметова заявили, что не признают сепаратистский "референдум" на Донбассе, организованный боевиками, и отметили, что не позволили террористам проводить голосование на своих заводах.

Об этом заявила директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко, передает ЛІГАБізнесІнформ.

По словам Емченко, все четыре референдума в Донецкой и Луганской областях "проходили вне правового поля Украины".

"Мы работаем только в рамках украинского законодательства, и учитывать в своей работе будем только его", - подчеркнули в СКМ.

Кроме того, она подтвердила, что сепаратисты приходили на заводы группы с требованием присоединиться к незаконному голосованию.

"На наши активы, скажем так, обращались организаторы референдумов. Мы вежливо просили у них правовую базу и, поскольку ее не было, - на этом разговор обычно обрывался", - сказала Емченко.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера 11 мая, на Донбассе прошло сразу четыре незаконных "референдума". Один из них организовали пророссийские боевики-сепаратисты.

Ранее сепаратисты утверждали, что за признание так называемой "Донецкой народной республики" на псевдореферендуме проголосовали более 89% людей. При этом СМИ писали, что голосовать позволяли без паспорта и несколько раз. Украина и ЕС уже заявили, что не признают его результаты.