Донецкие сепаратисты объявили о "независимости" и попросились в Россию

Так называемая "Донецкая народная республика" провозгласила себя суверенным государством по итогам "референдума" о статусе региона и попросились в состав России.

Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на заявление "главы" так называемой ДНР Дениса Пушилина.

"Мы, народ "Донецкой народной республики", по результатам "референдума", проведенного 11 мая 2014 года и основываясь на декларации о суверенитете ДНР, объявляем, что отныне ДНР является суверенным государством… Исходя из волеизъявления народа "Донецкой народной республики" и для восстановления исторической справедливости просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации", - сообщил Пушилин.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера 11 мая, на Донбассе прошло сразу четыре незаконных "референдума". Один из них организовали пророссийские боевики-сепаратисты.

Ранее сепаратисты утверждали, что за признание так называемой "Донецкой народной республики" на псевдореферендуме проголосовали более 89% людей. При этом СМИ писали, что голосовать позволяли без паспорта и несколько раз. Украина и ЕС уже заявили, что не признают его результаты.