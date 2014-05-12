ПР заявила, что единство Украины спасет децентрализация

Партия регионов выступает за сохранение единства Украины, но считает, что оно возможно только при условии децентрализации.

Об этом идет речь в заявлении ПР.

"Партия регионов по-прежнему надеется на сохранение территориальной целостности Украины, которое возможно только при полной децентрализации власти, при уважении интересов и гуманитарных ценностей каждого региона, и это – единственный путь, который может спасти страну", - заявили в партии.

При этом в ПР не стали давать правовых оценок референдуму, организованному сепаратистами в Донецкой и Луганской областях.