Луганские сепаратисты после "референдума" тоже заявили о "независимости"

Представители так называемой "Луганской народной республики" по результатам незаконного "референдума", проведенного 11 мая, заявили о "независимости" от Украины.

Об этом на митинге в понедельник, 12 мая, заявил лидер местных пророссийских экстремистов, так называемый "народный губернатор" Валерий Болотов, пишет РИА Новости.



"Мы избрали собственный путь независимости от произвола и кровавого диктата киевской хунты, фашизма и национализма, путь свободы, путь торжества закона", — сказал Болотов.

Также он заявил, что для так называемой "ЛНР" начинается новая жизнь "без диктата киевских властей".

Напомним, по результатам так называемого "референдума", организованного вне всяких правил и законов, о своей "независимости" заявили и сепаратисты в Донецке.

Кроме того, они уже успели попроситься в состав России.

Мнение эксперта по поводу сепаратистских "референдумов" читайте в статье "Главреда": Пародия на референдум на Донбассе: сепаратисты забили гол в свои ворота.