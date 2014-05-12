Ахметов опроверг, что финансировал сепаратистов: выступает за единую Украину

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов опроверг заявление самопровозглашенного "губернатора" Донецкой области Павла Губарева о том, что он финансировал сепаратистское движение и заявил, что выступает за Донбасс в составе сильной Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Павел Губарев заявил, что я перекупил две трети активистов. Я вам с уверенностью говорю, я никому не давал и не дам ни одного цента. А самое главное: я никого не перекупал, я их переубеждал. И если я уже переубедил две трети, то буду переубеждать и дальше. Люди ко мне приходили с одними аргументами, а уходили с другими", - сказал он.

В то же время Ахметов подчеркнул: "И я глубоко убежден, что счастливым Донбасс может быть только в единой Украине. Я за сильный Донбасс в сильной Украине".

Кроме вышесказанного напомним, что ранее самозваный "губернатор" Донецкой области Павел Губарев, которого обменяли на взятых в плен СБУшников, заявил, что тратил на сепаратистское движение личные деньги, а многие боевики были на содержании миллиардера Рината Ахметова.