Российские войска не отошли от границы и провоцируют украинцев - Нацгвардия

Российские войска не отведены от украинских границ, как заявлял президент РФ Владимир Путин, и ведут активную провокационную деятельность.

Об этом заявил командующий Нацгвардией Украины Степан Полторак в Харькове, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Украинские новости".

"По численному своему положению и составу российские войска практически не меняются", - сказал он.

По словам Полторака, российские войска ведут активную передислокацию, активную провокационную деятельность, пересекают украинские воздушные границы или пытаются это делать.



"Они пытаются создать нервную обстановку у наших военных и пограничников. Это понятно - это одна из форм действий для того, чтобы создать панику, дискомфорт в наших рядах", - сказал командующий Нацгвардией.

Также он отметил, что украинские силовики отслеживают ситуацию, четко понимают, что делают российские военнослужащие, и готовы адекватно отвечать.

Напомним, ранее заявления Путина об отводе войск от границ Украины опровергали в Пентагоне, а НАТО опубликовало спутниковое фото скопления российских военных недалеко от украинской территории.