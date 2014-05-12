ЕС выдвинул России требование: сепаратисты в Украине должны сложить оружие

Россия должна выполнять Женевские договоренности и призвать сепаратистов, действующих на востоке Украины, сложить оружие, иначе Евросоюз введет против нее новые санкции.

Об этом заявил в Киеве президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей, пишет "ЛІГАБізнесІнформ". По словам политика, Москва до сих пор не действовала в направлении выполнения Женевских договоренностей.



"Крайне необходимо, чтобы Россия призвала вооруженных сепаратистов сложить оружие и освободить здания, которые они незаконно заняли. Исполнение Женевских договоренностей - это наилучший шанс, который у нас есть для достижения прогресса… В случае отсутствия деэскалации, ЕС введет санкции в форме запрета виз и замораживания активов. Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза также согласились усилить санкции против физических и юридических лиц. ЕС согласился, что дальнейшие шаги России по дестабилизации ситуации в Украине приведут к дополнительным и далеко идущим последствиям в отношениях в более широком объеме в экономических сферах. Подготовительная работа в этом отношении уже ведется", - отметил Ромпей.



Он добавил, что ЕС не признает так называемые "референдумы" на востоке Украины. "Единственное волеизъявление, которое мы признаем - это президентские выборы 25 мая", - подчеркнул европолитик.

Напомним, Россия призвала Украину "уважать" результат так называемых незаконных референдумов в Донецкой и Луганской областях, которые в ряде мест проходили на улице, и голосовать на которых можно было по несколько раз.