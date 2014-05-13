Рада открылась: собираются бороться с сепаратистами и говорят о евроинтеграции

Парламент хочет противодействовать теневой торговле землями.
Во вторник, 13 мая, Верховная Рада отрыла очередное заседание, на котором планирует рассмотреть ряд евроинтеграционных законопроектов.
После небольшого вступительного слова спикер Александр Турчинов поздравил Лилию Гриневич с днем рождения, после чего попросил депутатов регистрироваться для выступлений.
Предусмотрено рассмотрение во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины", сообщает УНИАН.
Также предусмотрено рассмотрение законопроекта, которым вносятся изменения в ряд законов относительно предотвращения и противодействия дискриминации.
ВР планирует в первом чтении рассмотреть законопроект относительно предотвращения теневой торговли землями сельхозназначения.
Кроме того, сегодня планируется включить в повестку дня ряд законопроектов, которые касаются борьбы с экстремизмом и сепаратизмом.
В частности, предусматривается включение внесения изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за финансирование сепаратизма.