Рада открылась: собираются бороться с сепаратистами и говорят о евроинтеграции

Во вторник, 13 мая, Верховная Рада отрыла очередное заседание, на котором планирует рассмотреть ряд евроинтеграционных законопроектов.

После небольшого вступительного слова спикер Александр Турчинов поздравил Лилию Гриневич с днем рождения, после чего попросил депутатов регистрироваться для выступлений.

Предусмотрено рассмотрение во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины", сообщает УНИАН.

Также предусмотрено рассмотрение законопроекта, которым вносятся изменения в ряд законов относительно предотвращения и противодействия дискриминации.

ВР планирует в первом чтении рассмотреть законопроект относительно предотвращения теневой торговли землями сельхозназначения.

Кроме того, сегодня планируется включить в повестку дня ряд законопроектов, которые касаются борьбы с экстремизмом и сепаратизмом.

В частности, предусматривается включение внесения изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за финансирование сепаратизма.