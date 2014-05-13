Больше половины украинцев хотят в Евросоюз – опрос

Более половины украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, а присоединение к Таможенному союзу – почти в три раза меньше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцслужбой Центра Разумкова, сооющает УНИАН.

За вступление в ЕС высказали 52,4% опрошенных, а за присоединение к Таможенному союзу – только 18%. При этом почти столько же респондентов - 20,8% - избирают третий путь – неприсоединения ни к одной из этих структур.

По поводу вступления Украины в НАТО мнения разделились. На вопрос "Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум относительно вступления в НАТО, как бы Вы проголосовали?" 36,7% респондентов ответили, что они проголосовали бы за вступление, 41,6% – против.

Наиболее активно - 67% - поддерживают вступление в НАТО на западе Украины. В центре выразили готовность присоединиться к НАТО 46,9% респондентов (27,7% – против). Большинство респондентов юга и востока Украины против членства в Североатлантическом альянсе – 60% и 68,4%, соответственно.

Ранее "Главред" сообщал, что 31% украинцев положительно относится к Степану Бандере. 76% украинцев отрицательно относятся к президенту РФ Владимиру Путину, а к Иосифу Сталину – 70%.