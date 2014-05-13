Западные СМИ рассказали, как быстро остановить Путина, и назвали два варианта его действий

Незаконные "референдумы" сепаратистов на востоке Украины дали президенту РФ Владимиру Путину время, чтобы выбрать один из двух путей дальнейших действий. При этом у Запада есть действенные способы быстро остановить новую возможную агрессию РФ.

Об этом пишет Financial Times, статью которого публикует Инопресса.

Первый путь в действиях Путина, по словам обозревателя издания Гидеона Рахмана, предполагает присоединение новых территорий, попытку возродить империю в старых советских границах и продолжительное противостояние с Западом.

Второй, более прагматичный - сохранение Крыма и восстановление отношений с США и ЕС. Выбор пути зависит от того, как будут развиваться события на местах, и от сопротивления со стороны внешнего мира, отмечает журналист.

"Западные правительства действительно способны исключить Россию из мировой финансовой системы. Ключ от этой системы расположен в Брюсселе. Это Международная межбанковская система платежей, также известная как SWIFT", - называет издание эффективный способ действий против агрессии Москвы.

Даже уже введенные против России санкции стали для Кремля неприятной неожиданностью. Москва продолжает делать вид, что визовые ограничения и заморозка активов ее не заботят. Однако, на самом деле, ряд людей из ближнего окружения Путина не на шутку удручены неспособностью путешествовать и перемещать финансы. В Кремле также опасаются последствий третьей фазы санкции. "Особенно русские боятся мер, которые отрезали Иран от мировой финансовой системы", - уверен автор.

Однако западные должностные лица понимают, что использование SWIFT в качестве оружия имеет и обратную сторону. "В краткосрочной перспективе исключение России из SWIFT вызовет в Москве хаос. Однако в более продолжительной перспективе это может приблизить тот день, когда Россия и, что важнее, Китай создадут альтернативные системы для перемещения денег между международными банками. Это непростая задача - в противном случае это бы уже произошло. Однако известно, что русские и китайцы к этому присматриваются", - объясняет журналист.

Тем не менее, по его мнению, существуют и другие способы ввести против России суровые финансовые санкции, причем Америка вполне может действовать в одиночку. Вашингтон может поставить международные финансовые организации перед выбором: вести дела с Россией или с США.

"С учетом того, что Россия - восьмая по объему экономика в мире, сложно назвать хотя бы одну крупную финансовую организацию, которая добровольно отрежет себя от долларовой системы ради сохранения отделения в Москве", - отмечает издание.

Зайдут ли США так далеко? В текущей обстановке - нет. Однако в случае эскалации серьезные финансовые санкции в какой-то момент перекочуют из беллетристики в реальность, уверен автор.

"Конечно, если Путин мнит себя новым императором, вознамерившимся вернуть Москве былые территории СССР любой ценой, то подобные риски его не остановят. Однако сведения о правлении Путина указывают на то, что российский президент - отважный человек, но бездумное безрассудство ему не свойственно", - добавляет издание.

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