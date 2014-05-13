Западные СМИ рассказали, как быстро остановить Путина, и назвали два варианта его действий

13 мая 2014, 13:24

Западные СМИ рассказали о действенных санкциях.

Западные СМИ рассказали, как можно остановить Путина

 Незаконные "референдумы" сепаратистов на востоке Украины дали президенту РФ Владимиру Путину время, чтобы выбрать один из двух путей дальнейших действий. При этом у Запада есть действенные способы быстро остановить новую возможную агрессию РФ.

Об этом пишет Financial Times, статью которого публикует Инопресса.

Первый путь в действиях Путина, по словам обозревателя издания Гидеона Рахмана, предполагает присоединение новых территорий, попытку возродить империю в старых советских границах и продолжительное противостояние с Западом.

Второй, более прагматичный - сохранение Крыма и восстановление отношений с США и ЕС. Выбор пути зависит от того, как будут развиваться события на местах, и от сопротивления со стороны внешнего мира, отмечает журналист.

"Западные правительства действительно способны исключить Россию из мировой финансовой системы. Ключ от этой системы расположен в Брюсселе. Это Международная межбанковская система платежей, также известная как SWIFT", - называет издание эффективный способ действий против агрессии Москвы.

Даже уже введенные против России санкции стали для Кремля неприятной неожиданностью. Москва продолжает делать вид, что визовые ограничения и заморозка активов ее не заботят. Однако, на самом деле, ряд людей из ближнего окружения Путина не на шутку удручены неспособностью путешествовать и перемещать финансы. В Кремле также опасаются последствий третьей фазы санкции. "Особенно русские боятся мер, которые отрезали Иран от мировой финансовой системы", - уверен автор.

Однако западные должностные лица понимают, что использование SWIFT в качестве оружия имеет и обратную сторону. "В краткосрочной перспективе исключение России из SWIFT вызовет в Москве хаос. Однако в более продолжительной перспективе это может приблизить тот день, когда Россия и, что важнее, Китай создадут альтернативные системы для перемещения денег между международными банками. Это непростая задача - в противном случае это бы уже произошло. Однако известно, что русские и китайцы к этому присматриваются", - объясняет журналист.

Тем не менее, по его мнению, существуют и другие способы ввести против России суровые финансовые санкции, причем Америка вполне может действовать в одиночку. Вашингтон может поставить международные финансовые организации перед выбором: вести дела с Россией или с США.

"С учетом того, что Россия - восьмая по объему экономика в мире, сложно назвать хотя бы одну крупную финансовую организацию, которая добровольно отрежет себя от долларовой системы ради сохранения отделения в Москве", - отмечает издание.

Зайдут ли США так далеко? В текущей обстановке - нет. Однако в случае эскалации серьезные финансовые санкции в какой-то момент перекочуют из беллетристики в реальность, уверен автор.

"Конечно, если Путин мнит себя новым императором, вознамерившимся вернуть Москве былые территории СССР любой ценой, то подобные риски его не остановят. Однако сведения о правлении Путина указывают на то, что российский президент - отважный человек, но бездумное безрассудство ему не свойственно", - добавляет издание.

Больше о незаконном референдуме и последних событиях на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".

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