Глава Минобороны: выводить украинскую технику из Крыма помогает Беларусь

И.о. министра обороны Михаил Коваль рассказал, что Украина выводит свои вооружения и военную технику из оккупированного Россией Крыма при посредничестве Беларуси.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Почему россияне отдают? Было заседание межправительственной комиссии при посредничестве Беларуси. Фактически Россия аннексию Крыма не признает, поэтому не может быть разговоров о каких-то военных трофеях", - рассказал Коваль.

По его словам, именно на заседании этой комиссии и договорено о поэтапном выводе вооружений и военной техники Украины с временно оккупированного Крымского полуострова.

"У нас уже выведено 18 кораблей как боевых, так и вспомогательных. Всего было на территории Крыма 70 кораблей: 21 боевой и 49 вспомогательных", - проинформировал руководитель оборонного ведомства.

Что касается подлодки "Запорожье", то, по словам главы Минбороны, она находится в боевом составе Военно-морских сил Украины, однако, как и ряд других кораблей, требует ремонта.

Ранее "Главред" сообщал, что выводимая из Крыма украинская техника разграблена и сломана.