Луганские террористы утверждают, что на их лидера совершили покушение

Сепаратисты, которые орудуют в Луганске, заявили, что на "народного губернатора" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерия Болотова совершено покушение.

Об этом заявил рукодитель пресс-центра так называемой ЛНР Василий Никитин, отметив, что на Болотова напали около 11:00, пишет "Интерфакс".

С его слов стало известно, что "губернатор" потерял много крови, но сейчас его жизни ничто не угрожает.

В то же время Никитин добавил, что сейчас Болотов находится в частной клинике, доступа к нему нет.

В руководстве "Луганской республики" считают, что покушение на Болотова стало ответом властей Украины на состоявшийся 11 мая "референдум" о независимости регионов, по результатам которого руководство так называемой ЛНР объявило об отделении от Украины.

"Мы ничего не боимся. Таким способом Киев не добьется ничего, а, наоборот, подтвердит, что он против народа и против лидеров, которые стоят во главе протестного движения", - подчеркнул Никитин.

Он добавил, что "обязанности Болотова" будет исполнять его "первый заместитель" Геннадий Ципкалов.

Кроме вышесказанного добавим, что после "референдума" донецкие и луганские сепаратисты уже объявили "независимость" регионов. В то же время представители так называемой "Донецкой народной республики" попросились в состав России.

Больше о "референдуме" на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".