Глава Одесской ОГА стремится примирить участников конфликтов 2 мая - глава МИД Германии

Председатель Одесской ОГА Игорь Палица стремится примирить участников трагедии, которая произошла в Одессе 2 мая.

Об этом заявил Федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает УНИАН.

"Сейчас в Украине все спорят, где начинать национальный диалог. Вы уже начали такой диалог, начали такие беседы за круглым столом. И вам удалось представителей конфликтующих сторон собрать за одним столом. И те, кто приезжает сюда извне, видят, что происходят определенные изменения", - подчеркнул немецкий министр.

"Конечно, кошмарные события, которые произошли 11 дней назад, люди забудут нескоро. Но вы уже сейчас пытаетесь разрешить этот конфликт и объединить его участников, чтобы они разговаривали друг с другом и пришли к согласию", - отметил Штайнмайер.

"Мы с вами стали свидетелями этой большой национальной трагедии, которая произошла в Украине. И мы очень хорошо понимаем, что много людей чувствуют и возмущение, и сожаление, и траур по этому поводу. Мы хотим уверить вас в нашем сочувствии. Но я думаю, что мы все можем вместе надеяться, что те люди, которые погибли 11 дней назад, будут содействовать тому, чтобы произошло изменение сознания населения, и в городе, и во всем регионе, и по всей Украине. И я думаю, что большинство из тех, кто принимал участие в этих событиях, поймут, что применение силы, насилие не может привести к переменам", - сказал Штайнмайер.

Также он добавил, что случившееся 2 мая необходимо расследовать и виновных привлечь к ответственности. По его словам, "все это насилие, все эти погибшие, создают между нами и в обществе большие рвы, большие траншеи по всей Украине, поэтому необходимо стремиться путем национального диалога эти траншеи преодолеть".

"Конечно, этого нельзя сразу забыть, но необходимо также собирать и настраивать людей на ежедневную работу для преодоления экономических трудностей. Известно, что Одесса – южный портовый город и сюда приезжало много не только туристов. Нам хотелось, чтобы все те, кто видел эти ужасные кадры по телевизору, чтобы они преодолели страх и снова приезжали сюда, чтобы все здесь было как ранее десятилетиями", - заявил министр.

Как сообщал "Главред", 2 мая в Одессе произошли столкновения, в результате которых погибли десятки людей.

По последним данным, количество погибших в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе составляет 48 человек, пострадавших – почти 250.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.