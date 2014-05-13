В Донецке террористы похитили полковника украинской армии

В Донецке террористы похитили начальника управления Восточного территориального командования, полковник Юрия Лебедя.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Стоит отметить, что во время российской аннексии Крыма Лебедь руководил полком специального назначения Внутренних войск МВД на полуострове.

Позже офицер отказался принимать российское гражданство и выехал на материк.

Как сообщал "Главред", сегодня в Луганской области террористами был похищен начальник райотдела МВД Вадим Ермоленко.

По словам очевидцев, "к зданию Новоайдарского райотдела милиции прибыли вооруженные представители так называемой Луганской народной республики якобы для переговоров по поводу задержанных милицией вооруженных колорадов".

На переговоры вышел начальник отдела майор Ермоленко Вадим Юрьевич – в гражданской одежде, один, без оружия.

"Однако вместо переговоров террористы похитили его и отвезли в захваченное здание луганского СБУ, где сейчас, по ряду сведений, его натурально пытают", - рассказали очевидцы.