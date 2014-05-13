Среди сепаратистов на Донбассе начались разборки - Тымчук

Среди сепаратистов Восточной Украины, которые на выходных провели так называемые "референдумы", а после объявили о "независимости", начались внутренние разборки и борьба за власть.

Об этом в своем Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"У сепаратистов полным ходом пошли внутренние "разборки". Вожачки разных групп выясняют, кто из них больший император очередного донбасского хутора. У них прям африканская республика - переворот за переворотом", - написал он.



"В суете чуть не грохнули самозваного "народного губернатора" Луганска В.Болотова (о чем заявили луганские сепаратисты - ред.). Хотя эти сообщения "правдивых" российских СМИ больше похоже на очередной пропагандистский выпендреж. Как бы там ни было, пусть грызутся. Пауки в банке – отличный образ для этих господ", - добавил он.

Напомним, о покушении на Болотова во вторник сообщили луганские сепаратисты, по их словам, жизни так называемого "народного губернатора" ничего не угрожает.