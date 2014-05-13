Более 20 тысяч ветеранов-спецназовцев хотят вернуться на службу ради Украины

На службу в силовые структуры Украины хотят вернуться более 20 тысяч ветеранов правоохранительных органов.

Об этом на встрече с ветеранами Центра специальных операций заявил первый заместитель главы СБУ Василий Крутов, сообщили в пресс-центре СБУ, передает "ЛигаБизнесИнформ".

Он подчеркнул, что "для противостояния профессиональным наемникам иностранного государства, которые имеют многолетний боевой опыт и у которых отсутствуют моральные тормоза, необходимо полное задействование всех человеческих и материальных ресурсов".

Планируется, что офицеры-резервисты будут служить по контракту.

Также Крутов подчеркнул, что найдется работа и для тех, кому лично встать под ружье не позволит возраст или здоровье: "В боевом братстве и готовности служить Отечеству есть большой потенциал общей победы".

Напомним, сегодня стало известно, что в бою под Славянском бойцы спецназа МВД "Ягуар" уничтожили более 50 террористов - несмотря на огонь снайперов и стрельбу из гранатометов.