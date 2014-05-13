В Славянске заканчиваются продукты, а наемники занимаются мародерством - активист

В Славянске заканчиваются запасы продовольствия, а на полках магазинов остались только соки.

Об этом заявил координатор вопросов Национальной гвардии при Самообороне Майдана Андрей Антонищак, передает УНИАН.

"В Славянске вопрос с питанием ужасный, по информации жителей Славянска, только соки остались на полках в магазине, люди используют последние запасы, которые только есть", - отметил он.

Также он добавил, что "уже началось мародерство наемников, они начинают обворовывать и грабить украинцев, жителей Славянска".

Как известно, с середины апреля Славянск находится под контролем пророссийских террористов. Город окружен кордонами силовиков, ведется антитеррористическая операция.