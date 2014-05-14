В Украине рассказали, когда ждут безвизового режима с ЕС

14 мая 2014, 10:44

Европа будет готова подписать с Украиной вторую часть Соглашения об ассоциации уже после президентских выборов.

Установление безвизового режима с Евросоюзом Украина ждет уже в текущем году.

Об этом министр юстиции Павел Петренко написал в своем Facebook.

"Украина выполнила все юридические требования по гармонизации отечественного законодательства с нормами ЕС и готова перейти ко второму этапу либерализации визового режима со странами Евросоюза. Фактически мы вышли на финишную прямую в вопросе безвизового режима с ЕС и имеем все шансы решить этот вопрос до конца года", - сообщил Петренко.

Важным шагом на пути к установлению безвизового режима, по мнению главы Минюста, является второй этап либерализации визового режима, который предусматривает внедрение международных норм миграции, переход украинцев на паспорта международного стандарта IKAO, гарантирование безопасности передачи персональных данных и организацию сотрудничества в вопросах безопасности документов.

Между тем, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский  заявил, что отмена визового режима между Украиной и государствами Шенгенского соглашения станет ощутимым свидетельством того, что Европа открыла свои двери для миллионов украинцев, пишет Главное. 

"Украина сейчас делает то, что должна была уже сделать давно, чтобы воспользоваться возможностями соглашения об ассоциации с ЕС. Украина приняла законы, необходимые для перехода ко второму этапу диалога по упрощению визового режима и отмене виз. Это открывает ей возможность пойти по пути Молдовы и ввести безвизовый режим между Украиной и Шенгенской зоной", - сказал Сикорский.

Глава МИД Польши также отметил, что Европа будет готова подписать с Украиной вторую часть соглашения об ассоциации "незамедлительно после демократических президентских выборов, которые, как надеется Сикорский, пройдут на всей территории Украины".

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла последний закон из необходимых для либерализации визового режима с ЕС - законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики.

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Евросоюз Петренко Визы безвизовый Шенген Сикорский
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