В Донецке террористы блокируют воинскую часть: возможен штурм

Сегодня утром, 14 мая, в Буденновском районе Донецка пророссийских террористы пришли к зданию воинской части №3037 и начали его блокировать.

Об этом сообщает журналист "Новости Донбасса" с места событий.

По данным издания, сепаратисты требуют от военных признания так называемой "Донецкой народной республики", а также хотят, чтобы они сдали оружия.

"Руководство воинской части готово обороняться от боевиков и сдавать оружие не намерено", - сообщают журналисты.

Местные СМИ напоминают, что ранее боевики уже готовились к штурму указанной выше воинской части в Донецке, однако так на него и не пошли.

Больше о провокациях боевиков на востоке Украины и АТО читайте в спецтеме "Главреда".