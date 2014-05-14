Трое сепаратистов из Луганска сложили оружие: прокуратура их амнистировала

В Луганске трое сепаратистов сложили оружие, и они будут освобождены от уголовной ответственности.

Об этом сказал народный депутат, временно исполняющий обязанности заместителя главы Администрации резидента Украины Андрей Сенченко, пишет УНИАН.

Сенченко также отметил, что был в Луганске и встречался с людьми, "на руках которых кровь и оружие".

"Нам удалось, не много, условно говоря, три человека из 47, с которым мы вели переговоры, - они сложили оружие. И прокуратура нашла формулу освободить их от уголовной ответственности", - сказал он.

Сенченко также напомнил, что каждый из сепаратистов будет освобождаться от уголовной ответственности в индивидуальном порядке, так как предварительно будет проверяться, не причастен ли он к совершению тяжких преступлений.

Напомним, 13 мая сепаратисты в Луганске, заявили, что на "народного губернатора" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерия Болотова совершено покушение.