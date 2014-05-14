В Дебальцево вошли российские казаки

Дебальцево Донецкой области "защищают" российские казаки.

13 мая с формулировкой "по просьбе жителей Дебальцево в город вошли казаки Всевеликого Войска Донского", пишет сайт Дебальцево онлайн.

"Их пребывание обусловлено оказанием помощи в поддержании правопорядка, профилактике преступлений и правонарушений, защите жителей в связи со сложившийся нестабильной ситуацией в Украине", - отмечает сайт.

По информации издания, возглавляет "охранников" атаман Великого войска Донского Николай Козицин.

Он встретился с городским головою Владимиром Проценко, депутатом городского совета Сергеем Коноваловым, начальником ГО милиции Владиславом Мрихиным.

"Казаки расквартированы, а над исполкомом городского совета, рядом с флагом Донецкой Народной Республики, водружен триколор Великого Войска Донского", - отмечает сайт.

На российских сайтах указывается, что Козицин является "председателем Ростовского регионального отделения Народно-патриотической партии России", "героем национального возрождения России ВС ФСБ".

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине город Антрацит взяли под контроль донские казаки, прибывшие с территории России.