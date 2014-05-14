В Сети появилась карта блокпостов боевиков на востоке Украины

В Интернете появилась карта блокпостов так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

О создании карты в своем Facebook сообщил Роман Бурко.

"Просьба всех, кто может помочь в определении террористических объектов - скидывайте координаты, фото, видео постов, количество боевиков и по возможности, тип вооружения. Любые сведенья, которые помогут группам антитеррора обезвредить боевиков и оккупантов", - написал он.

"На армию надеяться нельзя, как показала практика в ее рядах до сих пор слишком много саботажников и предателей, народ Украины должен понять, что это очередная Освободительная война за право существования Украины, за сохранение всего того, что оставили нам предки", - пишет блогер.

Напомним, в Донецке и Луганске вооруженные автоматическим оружием террористы окружили воинские части Нацгвардии и требуют от военнослужащих сложить оружие.