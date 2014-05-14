Турчинов отреагировал на выезд лидера сепаратистов в РФ: требует объяснений

И.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что хочет получить объяснения относительно выезда в Россию "народного губернатора" так называемой ЛНР Валерия Болотова.

Об этом Турчинов сообщил во время заседания ВР, комментируя соответствующее сообщение депутата Олега Ляшко, пишет Украинская правда.

И.о. президента поручил секретариату написать обращение в Генпрокуратуру, Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу по этому вопросу.

"Дать срок в течение трех часов", - добавил он.

Напомним, ранее помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов заявил, что "народный губернатор" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов официально уехал в Россию, украинские пограничники ему не препятствовали, поскольку не получали соответствующего поручения.

Добавим, вчера, 13 мая, сепаратисты, которые орудуют в Луганске, заявили, что на "народного губернатора" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерия Болотова совершено покушение.

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