В ЕС пригрозили Крыму новыми санкциями: готовятся к конфискации собственности

В ЕС готовят широкие торговые, финансовые и другие санкции против Крыма, который ранее аннексировала Россия, а также ведут подготовку к конфискации украинской собственности.

Об этом на брифинге в Еврокомиссии заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, пишет УНИАН.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Что касается Крыма, то Европейский Совет объявил намерение о применении конкретных мер - часть этих мер мы уже имеем на второй стадии санкций", - сказала Косьянчич журналистам.

В то же время он добавила: "Но в дополнение мы готовим меры в сферах торговли, финансов и других областях и они сейчас прорабатываются. И продолжается подготовка к их введению в отношении Крыма".

Кроме вышесказанного напомним, что ранее министры иностранных дел ЕС расширили "черный санкционный список" за агрессию против Украины, в который вошли российские политики и силовики, а также украинские политики и представители сепаратистов.

Всего в новом списке 13 человек, примечательно, что в него также вошли две крымские компании.