Тигипко призвал немедленно начать диалог об объединении всех регионов Украины

В четверг, 15 мая, в Запорожье состоится конференция "Мир и гражданское согласие в Украине".

Она должна стать первым шагом для разрешения конфликта в Украине, считает народный депутат, кандидат в Президенты Украины Сергей Тигипко. По его словам, решить силовым путем гражданский конфликт невозможно. И единственный путь для поиска компромисса – переговоры, пишет УНИАН.



"У нас есть о чем говорить. Главные вопросы – как сохранить единство страны и как перейти к решению насущных проблем. Начинать диалог нужно уже сейчас. С этой целью в Запорожье пройдет конференция "Мир и гражданское согласие в Украине", - отмечает политик.



По его словам, на конференцию приглашены представители гражданского общества, интеллигенции, профессиональных сообществ, бизнеса из областей Юга и Востока Украины.



"Это подлинные элиты, которые заинтересованы в развитии, выступают против эскалации конфликта. Они чувствуют настроения в своих регионах, к ним прислушиваются. На их позицию ориентируются остальные жители", - говорит он.



"Мы должны показать обществу, что можно не враждовать, а говорить и договариваться. Главное – это гражданский мир и согласие. Мир превыше всего" - резюмировал политик.