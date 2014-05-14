Филарет призвал не вести диалог с Россией, пока ее войска стоят возле границ Украины

Диалог Украины с Россией невозможен до тех пор, пока Москва не отведет свои войска от наших границ.

Об этом в ходе круглого стола заявил патриарх УПЦ КП Филарет, передает "Украинская правда".

"О каком диалоге можно говорить, когда на севере возле границы стоят российские войска и российские танки? Мы можем в таком случае говорить лишь о диалоге, который будет выгоден агрессору. И мы на такой диалог не согласны", - отметил он, комментируя предложение Кабмина начать диалог по стабилизации ситуации в Украине с Россией США и ЕС.

Филарет подчеркнул, что лишь после того, как Россия отведет войска от украинских границ, "украинцы сами разберутся между собой".

"Мы согласны защищать свою Родину, защищать свой народ и свою церковь любыми средствами. Не надо забывать слова гимна: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу", - напомнил он.

Кроме того, патриарх напомнил и о Будапештском договоре, когда в обмен на отказ Украины от ядерного оружия США, Великобритания и Россия гарантировали Киеву защиту безопасности.

"Надо вспомнить, что нам дали гарантии США, Англия и Россия. И это Россия напала на нас. Поэтому гаранты должны помочь нам освободить нашу территорию. Как они будут помогать – это их дело", - отметил он.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня в Киеве прошло заседание круглого стола национального единства, на котором обсуждаются возможности выхода из нынешнего кризиса в Украине.