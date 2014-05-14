Тарута объяснил, против чего выступает Донбасс, и призвал российские СМИ к объективности

Донбасс выступает за единство Украины, но против центральной киевской власти. При этом одна из проблем региона - дезинформация и зомбирование его жителей со стороны "внешнего телевидения", в связи с чем, российские СМИ нужно призвать к объективности.

Об этом заявил глава Донецкой ОГА Сергей Тарута во время Общеукраинского круглого стола национального единства в Киеве, пишет УНИАН.



"Донбасс при всем восприятии, он, большинство населения, - за единую Украину. Но при этом и против сегодняшней киевской власти", - сказал губернатор. Он объяснил это тем, что одновременно существует множество факторов, которые накапливались годами, в частности, в сфере социально-экономических проблем.



В то же время, Тарута подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом, в этом году власть "сделала намного больше".



"Все обязательства, которые в том году не выполнялись по своевременному перечислению (средств - ред.) как защищенных, так и незащищенных статей, намного лучше. Сегодня любые обращения из региона в центр очень быстро возвращаются, в основном с позитивными решениями", - сказал губернатор, но заметил, что власть все равно не любят.



Он пояснил это также тем, что люди часто дезинформированы, и "их обрабатывают". "Очень сильное идет зомбирование внешними факторами, внешним телевидением", - пояснил Тарута и призвал западных партнеров Украины, чтобы они обратились к российским СМИ с призывом быть толерантными и объективными.



Кроме того, считает донецкий губернатор, некоторые политики также не совсем понимают нынешнюю ситуацию, когда заявляют, что "Донбасс сдали".



Тарута обратился к СМИ в целом, чтобы они были толерантными и "не накручивали агрессию".

Также он призвал провести референдум - консультативный социологический опрос.

Глава ДонОГА напомнил о своем предложении относительно проведения референдума одновременно с президентскими выборами. "Я понимаю, как остро сегодня воспринимается слово "референдум". Бояться его не нужно в том контексте, в котором мы инициировали. Это был консультативный социологический опрос, который должен ответить на главный вопрос: это децентрализация власти, потому что из-за этого люди почувствуют, что они лучше будут распоряжаться своим счастьем и своей работой. И второе - статус официального языка, третий вопрос - муниципальной милиции", - сказал Тарута.

По его словам, в отношении этой инициативы было обращение к правительству и и. о. президента Александру Турчинову, и было принято решение, что "это необходимо сделать".



"Парламент, к сожалению, не услышал и не поддержал", - сказал Тарута и выразил мнение, что это было "немного безответственно".



Кроме того, он отметил, что на Донбассе Нацгвардию воспринимают, как "Правый сектор", и считают, что в стране двойные стандарты: "Там Майдан можно, а нам это не можно".



"Необходимо договориться с теми патриотами, которые находятся на Майдане: давайте мы уберем Майдан с Крещатика", - отметил Тарута и добавил, что положительно воспримется на Донбассе. "Кому-то будет неприятно слышать, но это необходимо делать", - отметил он.