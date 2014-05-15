В Славянске украинский спецназ выбил террористов с позиций возле телевышки - журналист

В Славянске спецназ Управления госохраны выбил пророссийских террористов с позиций возле горы Карачун, на которой размещена телевышка.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Артем Шевченко.

"Сегодняшняя (среды, 14 мая) боевая операция спецназа Управления госохраны Украины на горе Карачун, там, где телевышка. Последние два дня гвардейцы и десантники из-за постоянного огня противника, который обнаглел настолько, что оборудовал долговременные огневые точки и окопы в непосредственной близости, перемещались, только пригибаясь, прячась от пуль и снарядов. Группа спецназовцев УГО, высадившись на двух вертолетах на горе, провела зачистку местности, вступив в боестолкновение", - написал он.

"Результат: противник выбит с занимаемых позиций, зона безопасности расширена до 5 тысяч метров в радиусе от телевышки, на ней реет украинский стяг, гвардейцы и десантники ходят в полный рост, не прячась от огня противника. У спецназовцев УГО один легко раненный в ногу, смог выйти из боя самостоятельно", - также рассказал Шевченко.

Напомним, на востоке Украины продолжается антитеррористическая операция: больше читайте в спецтеме "Главреда".