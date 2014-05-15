В Украине изготовили новые бюллетени на выборы: подделать крайне сложно

14 мая журналистам продемонстрировали первые экземпляры бюллетеней, которые украинцы получат уже 25 мая, в день выборов Президента Украины.

Бюллетени на президентские выборы стоят 42 млн грн, передает ТСН.

Один бюллетень стоит 1,20 гривен. Его размеры - 20 на 60 сантиметров. В нем - 21 фамилия в алфавитном порядке.

По словам одного из сотрудников полиграфкомбината Дмитрия Москаленко, который готовил к печати бюллетени на все выборы в Украине, полотно удобное, шрифт – читабельный.

В целом надо напечатать 34 миллиона 643 тысячи 888 бюллетеней. На это осталось только три дня, но в ЦИК говорят, что уложатся. Бюллетень светится, как деньги, под ультрафиолетом, не горит и меняет цвет. Поэтому в случае сомнения можно легко проверить, сфальсифицирован бюллетень, или нет.

При температуре 35 градусов и выше он становится желтым. Директор государственного полиграфкомбината уверяет, что для защиты использовали все видимые и невидимые глазу специальные краски. Поэтому подделать бюллетени крайне сложно.

Глава ЦИК Михаил Охендовский говорит, что бюллетеней будет на полпроцента больше на каждом обычном и зарубежном избирательном участке и подчеркнул, что украинцы из Крыма, Донбасса и Луганщины смогут получить бюллетень по упрощенной системе.

К каждой партии бюллетеней приставят охрану, но председатель ЦИК не разглашает, как это будет, с целью безопасности. Но заверил, что на все 213 избирательных участков бюллетени доставят, не повезут бюллетени только в Крыму. На избирательные участки бюллетени будут развозить до 18 мая.

Напомним, 25 мая в Украине

состоятся выборы Президента.

видео: ТСН.