В Краматорске боевики похитили сотрудника мэрии: дети успели спрятаться

В Краматорске Донецкой области террористы похитили сотрудника управления социальной защиты города Максима Матюшенко.

Об этом сообщают Новости Донбасса.



"14 мая около 17:40 из своей квартиры был похищен Максим Матюшенко, работник управления соцзащиты города Краматорска. Вооруженные люди, из тех, которые давно в городе, были на двух машинах. Квартиру перевернули, забрали фото и компьютерную технику, мобильные телефоны. Куда увезли - неизвестно. Дети успели спрятаться", - говорится в сообщении.



В пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области об этом похищении не сообщают.



Напомним, в Артемовске Донецкой области боевики похитили двоих сотрудников горотдела милиции города Красный Лиман

Согласно данным ГПУ, на востоке террористы убили 78 человек и взяли в плен 125 заложников.