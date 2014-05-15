"Абвер" грозит украинским силовикам уничтожением: дал 24 часа на вывод войск

Террористы намерены начать "силовую операцию" против украинских силовиков, если те не покинут Донбасс.

Об этом заявил Сергей Здрилюк ("Абвер"), заместитель главаря террористов Игоря Гиркина по прозвищу "Стрелок", пишет РИА Новости.

"Если не будет отогнана бронетехника, не будут убраны блокпосты так называемой законной власти, у меня хватит сил и средств, командующий меня сегодня поддержал, все это будет уничтожено и сожжено. Разведывательно-диверсионные группы готовы к движению и некоторые уже стоят на позициях", - сказал Здрилюк.

"Двадцать четыре часа даю на вывод всех войск, всех сил", - добавил он.

Напомним, 14 мая в Минобороны заявили, что под Краматорском украинские силовики вели бой с вооруженными террористами.

видео: youtube.com

