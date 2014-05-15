В Красном Луче "казаки" с автоматами захватывают избирательную комиссию - КИУ

В Красном Луче пророссийские "казаки", вооруженные автоматами, пытаются захватить окружную избирательную комиссию.

Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко в своем Facebook .

"Прямо сейчас вооруженные автоматами "казаки" захватывают ОИК №109 в Красном Луче", - рассказал он, однако не сообщил другие подробности происходящего.

Ранее Черненко сообщил также о захвате ОИК №111 в Антраците – членам комиссии и их семьям угрожали расправой.

Тем временем, в Красном Луче технические работники ОИК обзванивают участковые комиссии с предложением временно приостановить разноску именных приглашений на выборы президента Украины.

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