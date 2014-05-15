В Красном Луче "казаки" с автоматами захватывают избирательную комиссию - КИУ

Глава Комитета избирателей Украины рассказал о провокациях пророссийских террористов на Донбассе.
В Красном Луче пророссийские "казаки", вооруженные автоматами, пытаются захватить окружную избирательную комиссию.
Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко в своем Facebook .
"Прямо сейчас вооруженные автоматами "казаки" захватывают ОИК №109 в Красном Луче", - рассказал он, однако не сообщил другие подробности происходящего.
Ранее Черненко сообщил также о захвате ОИК №111 в Антраците – членам комиссии и их семьям угрожали расправой.
Тем временем, в Красном Луче технические работники ОИК обзванивают участковые комиссии с предложением временно приостановить разноску именных приглашений на выборы президента Украины.
Больше о провокациях пророссийских террористов и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".