Тымчук рассказал о позитивных изменениях в штабе АТО: пришли люди с опытом Ирака

Вместо "паркетных генералов" в штаб АТО пришли люди, которые имеют опыт боевых действий.
В штабе антитеррористической операции проведена ротация.
Об этом сообщил на брифинге руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает ЛигаБизнесИнформ.
"Вселяет надежду то, что проведена определенная ротация в штабе АТО. Пришли люди, которые имеют опыт того же Ирака, это уже не кабинетные и паркетные генералы, а люди, которые реально работали в подобных ситуациях, и это внушает определенные надежды", - сказал он.
Эксперт также отметил, что во время деятельности украинского миротворческого контингента в Ираке было проведено три избирательных кампании, которые признаны соответствующими демократическим нормам.
По его словам, проходили они примерно в такой же ситуации, которая наблюдается сейчас в восточных регионах Украины.
Напомним, 14 мая стало известно о боевом столкновении украинских силовиков с пророссийскими террористами под Краматорском.
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