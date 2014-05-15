Тымчук рассказал о позитивных изменениях в штабе АТО: пришли люди с опытом Ирака

В штабе антитеррористической операции проведена ротация.

Об этом сообщил на брифинге руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает ЛигаБизнесИнформ.

"Вселяет надежду то, что проведена определенная ротация в штабе АТО. Пришли люди, которые имеют опыт того же Ирака, это уже не кабинетные и паркетные генералы, а люди, которые реально работали в подобных ситуациях, и это внушает определенные надежды", - сказал он.

Эксперт также отметил, что во время деятельности украинского миротворческого контингента в Ираке было проведено три избирательных кампании, которые признаны соответствующими демократическим нормам.

По его словам, проходили они примерно в такой же ситуации, которая наблюдается сейчас в восточных регионах Украины.

Напомним, 14 мая стало известно о боевом столкновении украинских силовиков с пророссийскими террористами под Краматорском.

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