В России не услышали просьбу донецких сепаратистов о "присоединении"

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что он ничего не знает о поступлении в Москву официальной просьбы так называемой "Донецкой народной республики" о присоединении к России.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс" сообщает "Украинская правда".

"Я не слышал об официальном поступлении такой просьбы, хотя в СМИ об этом очень много говорилось", - сказал Лукашевич.

Представитель МИД России процитировал недавние заявления главы ведомства Сергея Лаврова, сказав "речь не о том, кто кого признает, а самая главная задача, которая сейчас стоит, отвести угрозу гражданской войны в Украине".

"Сейчас главная задача не в каких-то признаниях и получении заявок, а самое главное - самоорганизовать украинцев и заставить Киев и регионы сесть за стол переговоров и найти те формы, в которых Украина должна продолжать строить единое территориально целостное государство", - сказал он.

Ранее "Главред" сообщал, что 12 мая, после проведения незаконного "реферндума", донецкие сепаратисты провозгласили себя суверенным государством по итогам своего "референдума" и попросились в состав России.