Следующий круглый стол национального единства пройдет в Донецке - посол

Следующее заседание круглого стола национального единства пройдет в Донецке.

Об этом заявил посол Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук, сообщает украинская служба ВВС.

При этом дата этого заседания пока не определена, но, ориентировочно, оно состоится "на следующих выходных".0

В то же время, на вопрос об участниках заседания, Прокопчук заявил, что есть открытость для всех структур, которые хотят диалога и уважают "национальное единство страны".

Дипломат подчеркнул, что с "вооруженными людьми, которые пытаются навязать свою волю насилием и с использованием огнестрельного оружия" диалога не будет.

Напомним, первое заседание всеукраинского круглого стола национального единства состоялось в Киеве 14 мая.

После его окончания представители Луганской и Донецкой областей предложили следующее заседание провести на Донбассе.