Под Славянском украинские силовики поставили опорный блокпост: опубликовано видео

На перекрестке дорог под Славянском украинские силовики установили блокпост.
Украинские силовики установили стратегический блокпост на перекрестке под Славянском.
Об этом сообщает ТСН.
Блокпост установлен на стратегическом перекрестке под Славянском – на трассе в направлении Красного Лимана, в 700 метрах от блокпоста террористов.
Сейчас на блокпосту проверяют автомобили, проезжающие мимо, а также ведут разъяснительную работу среди местного населения.
По словам бойцов Нацгвардии, сначала их горожане их опасались, но теперь просят у них защиты их от вооруженных бандитов.
"В настоящее время ситуация контролируемая. Мирное население находится на нашей стороне и просит помощи. Мы проводим разъяснительную работу: для этого здесь и находимся, чтобы оказать помощь мирным людям, чтобы не допустить кровопролития среди гражданского населения", - заявил командир части Владимир Гордейчук.
Напомним, ранее стало известно, что силами АТО под Краматорском была уничтожена опорная база террористов.
Больше подробностей о ходе АТО и провокациях террористов смотрите в спецтеме "Главреда".
Видео: ТСН