Под Славянском украинские силовики поставили опорный блокпост: опубликовано видео

Украинские силовики установили стратегический блокпост на перекрестке под Славянском.

Об этом сообщает ТСН.

Блокпост установлен на стратегическом перекрестке под Славянском – на трассе в направлении Красного Лимана, в 700 метрах от блокпоста террористов.

Сейчас на блокпосту проверяют автомобили, проезжающие мимо, а также ведут разъяснительную работу среди местного населения.

По словам бойцов Нацгвардии, сначала их горожане их опасались, но теперь просят у них защиты их от вооруженных бандитов.

"В настоящее время ситуация контролируемая. Мирное население находится на нашей стороне и просит помощи. Мы проводим разъяснительную работу: для этого здесь и находимся, чтобы оказать помощь мирным людям, чтобы не допустить кровопролития среди гражданского населения", - заявил командир части Владимир Гордейчук.

Напомним, ранее стало известно, что силами АТО под Краматорском была уничтожена опорная база террористов.

Больше подробностей о ходе АТО и провокациях террористов смотрите в спецтеме "Главреда".

Видео: ТСН