Спецбатальон "Донбасс" взял под контроль крупнейший район области: ждут гопников из ДНР

В четверг, 15 мая добровольческий батальон теробороны Донецкой области "Донбасс" и народные ополченцы взяли под контроль Великоновоселковский район области.

Об этом комбат Семен Семенченко рассказал на своей странице в Facebook.

"По информации разведки, так называемый батальон "Восток" выдвинут сепаратистами к нам. С нетерпением ожиданием эту банду гопников. В город из них никто не войдет. Великоновоселковский РОВД взят под контроль, сотрудники после проведения профилактической работы приведены к повторной присяге на верность Украине", - рассказал комбат.

"Завтра вместе с народным ополчением милиция приступит к несению службы. Начальник милиции бежал в неизвестном направлении. Обращаемся к министру МВД с пожеланием удовлетворить требования местных жителей и заменить негодяя, лично участвовавшего в срыве украинского флага, на патриота который будет пользоваться доверием горожан", - подчеркнул Семенченко.

Он рассказал, что убытки, понесенные РОВД при штурме, будут компенсированы из кассы батальона.

"Также бежали местные депутаты от Партии регионов и председатель районного совета по кличке "Шира". Местными жителями эти персонажи как активные сепаратисты обьявлены в розыск. Украинский флаг водружен на флагштоке возле райсовета, флаг ДНР пошел на портянки", - заметил Семенченко.

Справка: Великоновосёлковский район — расположен в западе Донецкой области и являет самым крупным по площади (1901 км²).

Фото: Facebook Семена Семенченко