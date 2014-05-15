Рада определилась с изменениями в Конституцию: проект отправлен в Венецианскую комиссию

Украинские нардепы подготовили изменения, которые они хотят внести в Конституцию. Текст проекта уже отправлен в Венецианскую комиссию.

Об этом нардеп от "Батькивщины", член временной спецкомиссии Верховной Рады по подготовке законопроекта о внесении изменений в Конституцию Леонид Емец написал на своей странице в Facebook.

"Конституционная комиссия направила в Венецианскую комиссию текст изменений в Конституцию Украины. Представители Венецианки заверили, что вопрос будет обработан как первоочередный и в кратчайшие сроки. Наконец сдвинулись!", - рассказал нардеп.

Подробностей относительно изменений в Основной Закон депутат не сообщил.

Напомним, официально процесс изменений в Конституцию парламент запустил два месяца назад, когда 4 марта образовали временную комиссию.

Также напомним, что сегодня стало известно: Конституционный суд определился со сроком полномочий будущего президента - пять лет.