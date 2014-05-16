Глава СБУ: прекращать АТО нельзя ни в коем случае

Антитеррористическую операцию в Донецкой и Луганской областях приостанавливать нельзя.

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире 5 канала, передает ZN.UA.

"Антитеррористической операции против диверсионных групп ни в коем случае прекращать нельзя. Особенно учитывая, что они вытворяют каждый день и каждую ночь", - заявил он.

По словам Наливайченко, он понимает тех людей, которые представляют местные власти в этих регионах и хотят помочь центральной власти восстановить мирную жизнь в Славянске, Краматорске и самом Донецке.

"Для того, чтобы лекарства, продукты и все остальное можно было поставлять, в том числе, чтобы работали пенсионные фонды, нужно, чтобы был мир и не мешали ни вооруженные группы, ни любые операции силовых или правоохранительных органов. Это понимание местных органов власти и мы уважаем это понимание", - подчеркнул Наливайченко.

Председатель СБУ также призвал местное население прекратить поддерживать террористов или членов диверсионных групп, лишь в таком случае правоохранительные органы смогут помочь людям быстро освободить населенные пункты и стабилизировать ситуацию в регионе.

Напомним, 15 мая депутаты Партии регионов и КПУ устроили в Раде демарш с требованием к власти приостановить АТО и начать переговоры с террористами.

В свою очередь, и.о.президента Украины Александр Турчинов назвал условие, при котором отдаст приказ на прекращение АТО.

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