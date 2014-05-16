Кабмин проведет заседание в Виннице и встретится с бойцами спецназа "Ягуар"

Сегодня в Виннице пройдет выездное заседание Кабмина.
Сегодня, 16 мая, в Виннице состоится выездное заседание Кабинета министров.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
"16 мая 2014 года под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится выездное заседание Кабинета министров Украины. Начало мероприятия: 12:00", - говорится в сообщении.
Планируется, что в заседании в Винницкой ОГА примут участие 25 министров и руководителей ведомств.
Кроме того, ожидается встреча чиновников Кабмина с бойцами спецподразделения "Ягуар", дислоцированного в Калиновке Винницкой области – после возвращения спецназа с антитеррористической операции на Донбассе.