Кабмин проведет заседание в Виннице и встретится с бойцами спецназа "Ягуар"

Сегодня, 16 мая, в Виннице состоится выездное заседание Кабинета министров.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"16 мая 2014 года под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится выездное заседание Кабинета министров Украины. Начало мероприятия: 12:00", - говорится в сообщении.

Планируется, что в заседании в Винницкой ОГА примут участие 25 министров и руководителей ведомств.

Кроме того, ожидается встреча чиновников Кабмина с бойцами спецподразделения "Ягуар", дислоцированного в Калиновке Винницкой области – после возвращения спецназа с антитеррористической операции на Донбассе.