Компании Ахметова подписали с сепаратистами меморандум о порядке в Мариуполе

В среду, 15 мая, компании группы "Метинвест", основным акционером которой является СКМ Рината Ахметова, подписали с т.наз. "Донецкой народной республикой" меморандум о порядке и безопасности.

Он был подписан в Мариуполе по инициативе руководителей меткомбинатов имени Ильича и "Азовсталь" и городского штаба "народной дружины", сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Под документом стоят подписи гендиректоров ММК им. Ильича и "Азовстали" Юрия Зинченко и Энвера Цкитишвили, мэра Юрия Хотлубея, и.о. начальника горУВД Олега Моргуна, "лидера сторонников ДНР" в Мариуполе Дениса Кузьменко, а также представителей общественных организаций Мариуполя.

"В Меморандуме закреплены совместные инициативы по обеспечению общественной безопасности в Мариуполе и предложения к киевской власти", - говорится в сообщении.

В частности, киевскую власть просят убрать военные блокпосты с дорог. "Порядок на въездах в Мариуполь должны обеспечивать городская милиция при поддержке народной дружины", - сказано в меморандуме.

"Мы призываем к полному отказу от насилия и к разоружению любых вооруженных формирований, которые появились в городе на волне протеста. Лидеры ДНР, народные дружины, милиция обеспечивают в Мариуполе отказ от любых незаконных действий (насилия, захвата зданий, применения оружия)", - говорится в документе.

Комментируя подписание меморандума, гендиректор ММК им. Ильича и руководитель городского штаба народной дружины Зинченко заявил: "Мы все помним, что произошло 9 мая. Наша главная цель – избежать подобных событий в будущем и вернуть в Мариуполь мир и порядок".

А гендиректор комбината "Азовсталь" Цкитишвили заявил, что "начался нормальный диалог и сегодня он продолжается".

"Подписывая меморандум о порядке и безопасности, мы посылаем два сигнала. Один – радикально настроенным гражданам. Мы вместе предлагаем им сложить оружие, сдать его органам правопорядка", - сказал он.

"Второй сигнал мы хотим адресовать военным руководителям и власти – мы предлагаем убрать все блокпосты на въездах в Мариуполь. Обеспечить порядок на этих дорогах может городская милиция совместно с народной дружиной. Мы уверены, что эти меры помогут окончательно поставить жизнь в Мариуполе на мирные рельсы", - добавил Цкитишвили.

Ранее "Главред" сообщал, что Ахметов распространил видеообращение, в котором констатировал, что сепаратистскую ДНР никто не признает и что Донбасс может быть счастлив лишь в Украине.