Меркель рассказала о взглядах Путина, старом мышлении России и помощи Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, чем взгляды и действия президента России Владимира Путина отличаются от представлений Запада, а также о решении кризиса в Украине, возникшего в результате агрессии РФ.

Об этом она рассказала в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine, которое цитирует Инопресса.

Один из первых вопросов журналиста был посвящен широко цитировавшейся фразе Меркель о президенте РФ - что она имела в виду, говоря, что Путин "живет в другом мире"?

"У президента Путина иной взгляд на некоторые проблемы, чем у меня, федерального правительства и большей части наших партнеров, - ответила канцлер Германии. - Упомяну лишь противоречащую международному праву аннексию Крыма и дестабилизацию отдельных областей Украины. Да и некоторые внутриполитические события в России мы оцениваем совершенно по-разному".

На вопрос, может ли она по-прежнему положиться на обещания Путина, Меркель ответила уклончиво: "Если я веду переговоры, то приходится рассчитывать, что их результаты будут претворены в жизнь".

"Украинский кризис, без сомнения, затрагивает ценности, говоря конкретнее - право государств на свободу самоопределения и надежность правовых норм. Право защищает слабого, и это невероятно важное завоевание, которое необходимо защищать. Для нас на первом месте стоит неприкосновенность человеческого достоинства. Из этого проистекает признание личной свободы человека и его самореализации, свободы высказываний и свободы искусства. Россия расставляет акценты иначе, и мы видим это не только по украинскому кризису", - отметила канцлер Германии.

Она уверена, что "Россия в настоящее время возвращается к старому мышлению в терминах сфер влияния".

"Это не вписывается в нынешнюю эпоху международного сотрудничества и компромиссов. Сотрудничество, в основе которого лежат международное право и международные договоренности, несет выгоду всем участникам, включая Россию... У нас, без сомнения, имеются глубокие разногласия. Тем не менее, я убеждена, что в средней и долгосрочной перспективе с Россией нужно продолжать тесное сотрудничество", - заявила Меркель.

По ее словам, "Россия и, кстати, Китай" остаются востребованными партнерами в поиске решений ряда международных конфликтов. Канцлер также отметила: "Людям очень хочется, чтобы конфликты решались мирным путем - и я это желание хорошо понимаю. Как раз в этом году, к которому приурочены воспоминания о начале Первой и Второй мировых войн, люди по праву ждут, что мы будем действовать иначе, чем действовали тогда, и, в частности, проявим готовность к переговорам с Россией".

Политик указала на важность такого качества, как терпение: "Я уже не первую неделю твержу, что для разрешения некоторых конфликтов требуется выдержка. Так, старая федеративная республика, и в особенности ХДС и ХСС, на протяжении 40 лет делали ставку на то, что однажды Германия снова будет единой. Или взять, к примеру, страны Балтии, которые вернули себе независимость лишь после нескольких десятилетий советской власти".

Говоря о реакции на действия России, Меркель заверила, что "в Европе никто не стремится к санкциям, разрешение кризиса дипломатическими средствами было нашей целью с самого начала и остается таковым теперь".

"Санкции для нас - не самоцель, но, если избежать их не удастся, мы решительно примем соответствующее решение", - сказала политик.

Политик также убеждена, что "военными средствами украинский кризис разрешить не получится. Наша политика тройственна: поддержка Украины и ее народа, постоянная готовность к дипломатическому диалогу, но, в то же время, если потребуется, и к новым санкциям.

"Пусть сейчас возникает ощущение, что верх берет право сильного, я все же уверена, что в конечном итоге возобладает сила правого", - добавила канцлер Германии.

Напомним, ранее Меркель уже заявляла о готовности Европы к новым санкциям в случае, если Москва продолжит дестабилизацию ситуации в Украине.