В Европе рассказали, когда Украине ждать безвизового режима с ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Украина может выполнить все условия и выйти на безвизовый режим с Евросоюзом к середине следующего года.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Сикорский отметил, что Польша приветствует реформы, которые внедряются в Украине. В частности, антикоррупционная политика и принятие антикоррупционных законов важны не только для международного имиджа Украины, но и для получения средств Международного валютного фонда и развития украинского государства.

По его словам, необходимо внедрить антидискриминационный закон и изменения в закон о защите персональных данных, принять закон о биометрических паспортах. "Это также очень важно в плане продвижения Украины к безвизовому режиму с Европой", - сказал он.

Сикорский отметил, что этот путь уже прошла Молдова, и в течение трех недель ее граждане получат возможность без виз посещать страны Шенгенской зоны. "Они справились, и вы справитесь. Если вы сделаете то, что необходимо, мы вас поддержим, и мы надеемся, что это можно будет сделать до середины следующего года", - добавил он.

Ранее "Главред" сообщал что, на этой неделе Верховная Рада приняла четыре закона, необходимых для упрощения визового режима для Украины со странами Евросоюза.

А министр юстиции Павел Петренко считает, что установление безвизового режима с Евросоюзом Украина ждет уже в текущем году.